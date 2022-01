Zadymienie w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu, ewakuowano ludzi [zdjęcia]

Zadymienie w sądzie w Toruniu

W pomieszczeniach Sądu Rejonowego w Toruniu pojawił się dym. Pracownik, który zauważył zadymienie, natychmiast wezwał straż pożarną. Wszyscy znajdujący się we wtorkowe przedpołudnie w budynku zostali ewakuowani, ale nie było wykluczone, że wewnątrz są poszkodowani, którzy potrzebują pomocy. Przybyli na miejsce strażacy musieli szybko i sprawnie ustalić to, podobnie jak źródło zadymienia.

Jak przekazał nam kpt. Przemysław Baniecki, oficer prasowy KM PSP Toruń, wtorkowe zdarzenie w toruńskim sądzie to były... ćwiczeniami obiektowymi.

Ćwiczenia są oczywiście ustalane z zarządcą obiektu. Przygotowywane jest m.in. sztuczne zadymienie - to jeden z elementów scenariusza ćwiczeń, o którym jednak nie wiedzą ani pracownicy danego obiektu, ani też strażacy biorący udział w ćwiczeniach. Wszystko ma więc bardzo realistyczny przebieg po to, by zarówno strażacy, jak i uczestnicy zdarzenia, mogli sprawdzić się w sytuacji zagrożenia.