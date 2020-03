Zadania i oceny dla uczniów niezgodne z prawem

- To jakiś obłęd. Dzieciom zadaje się teraz więcej niż gdy chodziły do szkoły – skarżą się rodzice. - Nauczyciele nie mają obecnie prawa zlecać uczniom obowiązkowych zadań i wystawiać ocen – odpowiada kuratorium.

- To jakiś obłęd. Dzieciom zadaje się teraz więcej niż gdy chodziły do szkoły – skarżą się rodzice. - Nauczyciele nie mają obecnie prawa zlecać uczniom obowiązkowych zadań i wystawiać ocen – odpowiada kuratorium. - Od poniedziałku nauczyciele nic tylko przesyłają maile z zadaniami – mówi pani Hanna, mama ósmoklasistki z Bydgoszczy. - I to nie tylko materiał do powtórki, ale nowe tematy. Podają stronę w podręczniku, zadania i termin odesłania odpowiedzi. Jak przeciętny uczeń ma sobie z tym poradzić? Nie jestem nauczycielką, korepetycje teraz odpadają, więc nie wiem, jak córka ma sobie poradzić. Poza tym pracuję i też muszę wywiązać się z obowiązków, a nie zastępować nauczycieli.

Dwie strony medalu Podobne zdanie ma większość rodziców. W mediach społecznościowych mówią wprost, że nauczyciele przesadzają i dzieci są wręcz zarzucane zadaniami, które trzeba wykonać w określonym terminie. - Jeszcze dzieciaki mają być oceniane za to, co zrobią w domu. To jest już skandal – oburza się pan Marek, tata 13-letniego Dominika.

Nauczyciele bronią się, że do takich działań zostali zobowiązani przez swoich dyrektorów, a ci – przez kuratorium. - Codziennie musimy zgłaszać gotowość do pracy, a potem zdawać relację z tego, co zrobiliśmy – mówi nauczycielka z Bydgoszczy. - Rozumiem rodziców, ale też mogliby zrozumieć nas. To nie jest nasze widzimisię.

Ocenę można anulować - Nie ma w tej chwili żadnego nauczania zdalnego – mówi Marek Gralik, kujawsko-pomorski kurator oświaty. - Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wszelka działalność dydaktyczna została zawieszona. A taką działalnością jest m.in. zlecanie uczniom przez nauczycieli obowiązkowych zadań i ocenianie. Takie postępowanie jest niezgodne z obecnie obowiązującym prawem. Nauczyciele nie powinni więc zobowiązywać uczniów do wykonania zadań w określonym czasie i wystawiać za to ocen. Jeśli tak się stanie, uczeń może domagać się anulowania oceny.

Marek Gralik dodaje, że do kuratorium również trafiają sygnały od zaniepokojonych rodziców. - Można powiedzieć, że są dwie skrajności. Jedni rodzice skarżą się, że dzieci mają w domu więcej pracy niż gdyby chodziły do szkoły. Inni uważają, że coś jest nie tak, bo ich dzieci nie dostają zadań do wykonania. Obecne przepisy nie wykluczają prowadzenia zajęć przez nauczyciela zdalnie, na przykład w formie wykładów. Nauczyciele mają zachęcać uczniów do poszerzania wiedzy, uzupełniania braków, ale nie zlecać im opanowanie nowego materiału. Dlatego też przesłałem w tej sprawie pismo do dyrektorów szkół.

Zmiany od poniedziałku? Sytuacja może zmienić się w przyszłym tygodniu, ponieważ zgodnie z zapowiedziami rządu w najbliższych dniach wejdzie w życie rozporządzenie w sprawie zdalnego nauczania. - Na razie nie znamy szczegółów, nie wiemy, jak miałoby to nauczanie wyglądać – mówi kurator. - Obecnie zbieramy informacje od dyrektorów szkół, na ile ich placówki są do tego przygotowane. Musimy zastanowić się, jakie mamy możliwości techniczne, aby takie nauczanie prowadzić. Większość uczniów ma dostęp do internetu, ale niektórzy są w sytuacjach trudnych. Dlatego też poprosiliśmy dyrektorów o przekazanie tych danych do końca tygodnia. Przerwa w szkołach została przedłużona do Wielkanocy..

