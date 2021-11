Zaczęła się budowa parkingów park&ride w Toruniu. Kiedy ich otwarcie?

Dwa parkingi park&ride powstaną w Toruniu. Gdzie dokładnie? Oto lokalizacje

222 miejsca na parkingu przy ul. Dziewulskiego, 217 miejsc na parkingu przy ul. Olimpijskiej, łącznie 439 miejsc parkingowych – tak w liczbach przedstawia się nowa inwestycja w naszym mieście. - Parkingi przewidują również miejsca do ładowania samochodów elektrycznych oraz miejsca dla osób niepełnosprawnych – mówi Izabela Wiśniewska, dyrektor techniczny w firmie Strabag.

Decyzja o lokalizacji parkingów nie była przypadkowa. - Od strony wschodniej do Torunia dojeżdża bardzo wiele pojazdów – wyjaśnia prezydent miasta Michał Zaleski. Największe natężenie ruchu obserwuje się w godzinach porannych, gdy osoby z podtoruńskich miejscowości, chociażby z Lubicza, dojeżdżają do pracy, oraz po południu, gdy wracają do domu.