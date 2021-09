Zabytkowe auta jeżdżą po Toruniu. Najstarsze ma ponad 100 lat!

Ile zabytkowych aut jeździ po Toruniu?

- Nawet jeśli auto ma więcej niż 25 lat, nie musimy zakładać żółtych tablic. To decyzja właściciela. Ja bardziej cenię moje czarne tablice, bo są autentyczne. Dla mnie to jest kawałek historii – mówi Lech Jamiński, przewodniczący Klubu Pojazdów Zabytkowych z Automobilklubu Toruńskiego.

To samochody na tzw. żółtych blachach. Aut zabytkowych, czyli takich, które mają minimum 25 lat i większość oryginalnych części, jest jednak o wiele więcej. Nie wszystkie posiadają żółte tablice rejestracyjne . Część z nich nadal jeździ na starych blachach, inne nie mają ich wcale – nie są eksploatowane, a na wystawy docierają na… lawetach.

"Tym oplem można objechać całą Polskę!"

Pan Lech jest właścicielem opla kadetta z 1977 roku. - To takie moje auto flagowe. Choć ma blisko 45 lat, normalnie jeździ. Można do niego wsiąść i objechać całą Polskę. Byłem nim w Berlinie na wystawie. To jest zaleta takich świeższych aut, że nimi można się poruszać, natomiast antyk na wystawę musi jeździć na lawecie – mówi torunianin. Opel, mimo swojego wieku, wygląda jak nowy. Lakier aż błyszczy, a silnik chodzi bardzo równo. - Moja żona twierdzi, że brzmi jak pralka – śmieje się pan Lech. Z tyłu samochód ma hak. - Pod niego podpinam przyczepkę, żeby na jedną imprezę przewieźć również zabytkowe motocykle i rowery – dodaje pan Lech, który ma także sporą kolekcję zabytkowych jednośladów. Wśród nich m.in. motorower simson czy przedwojenna niemiecka damka.