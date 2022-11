Zabytkowa kamienica przy ul. Rybaki w Toruniu idzie pod młotek

Nieruchomości przy ul. Rybaki 57 idą pod młotek!

Elewacja frontowa kamienicy posiada przeszklone loggie, ornamenty oraz liczne detale architektoniczne. Budynek podłączony jest do mediów (woda, prąd, kanalizacja, gaz). Obecnie jest pustostanem, po tym jak w 2018 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego przeniosło swą działalność w inne miejsce. Rzeczoznawca określił stan techniczny budynku głównego jako zadawalający, a budynku oficyny jako średni. Dla budynku nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej.

Kamienica jest zabytkiem!

Historyczny układ urbanistyczny Bydgoskiego Przedmieścia i Rybaków został wpisany do rejestru zabytków. Wszelkie prace budowlane i inne działania przy zabytku można przeprowadzić jedynie w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Obecnie budynek dawnej zasadniczej szkoły zawodowej wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. W umowie sprzedaży nieruchomości przy ul. Rybaki 57 nabywca zobowiązany zostanie do rozpoczęcia prac remontowo-konserwatorskich i budowlanych budynku głównego w ciągu dwóch lat i zakończenia prac w terminie sześciu lat.