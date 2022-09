Zabawki dla dzieci z duszą. Pokochają je także dorośli!

Zabawki, które bawią, uczą i... zostaną na dłużej. Można je kupić w Toruniu

- Wybieram takie rzeczy, które przetrwają, które mogą być przez lata przechowywaną pamiątką – mówi Anna Sadecka, właścicielka sklepu "As Gift" przy Szosie Chełmińskiej. Sama do dziś ma w domu rodzinne skarby. Zachowała lalkę, którą ukochała sobie w dzieciństwie czy drewniany, bujany fotel.

Nazwa sklepu wzięła się od psa Asa. - Pamiętam, że w moim domu rodzinnym był elementarz. A że książki to moja wielka miłość, stąd nazwa i pies As w logo – tłumaczy założycielka "As Gift".