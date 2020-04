Z powodu koronawirusa Toruń straci co najmniej 60 milionów złotych. Władze miasta ograniczają wydatki. Które?

Zestawienie informacji o wstępnych szacunkach dotyczących ubytku dochodów, ok. 60 mln zł, oraz poziomu zablokowanych środków, łączna kwota 27 mln zł, obrazuje iż blokada to dopiero ok. połowa brakujących dochodów budżetu w roku 2020. W związku z tym zobowiązałem kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia i Gminy Miasta Toruń do niezwłocznego, intensywnego poszukiwania możliwości ograniczania wydatków, a w konsekwencji realnego zmniejszenia kosztów funkcjonowania miasta. Efektów tej pracy spodziewamy się w drugiej połowie maja, co będzie podstawą do dokonywania kolejnych blokad - dodał prezydent.