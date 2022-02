Wyższe mandaty za brak maseczki i brak pouczeń? Sprawdź. Tyle możesz zapłacić!

Piąta fala koronawirusa dotarła do Polski. Zakażeń jest coraz więcej - w ostatnich dniach odnotowaliśmy rekordowe liczby przypadków. Powróciła nauka zdalna w starszych klasach. Teraz władze szukają innych sposobów, by ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Jak ustalili dziennikarze RMF FM, do sejmu trafił projekt ustawy posłów PiS, w którym proponują oni podniesienie kar za nienoszenie maseczek.

Ile zapłacimy za brak maseczki?

Do tej pory mandat za niestosowanie się do restrykcji sanitarnych i za niezasłanianie ust oraz nosa wynosił od zaledwie 20 zł do maksymalnie 500 zł. Jeżeli propozycja posłów PiS wejdzie w życie, wówczas za brak maseczki zapłacilibyśmy od 500 do nawet 2000 zł. Jeśli ktoś nie przyjmie mandatu, sprawa trafi do sądu. Gdy przegramy, wówczas będziemy musieli zapłacić nawet 6000 zł kary. Jak informuje RMF FM, to nie wszystko. Projekt posłów partii rządzącej zakłada także, że policjanci nie mogliby stosować pouczeń wobec osób nienoszących maseczki. Na razie ustawa nie weszła w życie.