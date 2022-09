Wyższe mandaty dla kierowców od 17 września! Zmiana! Lepiej zdjąć nogę z gazu! Weszła w życie zasada "razy dwa". Co oznacza?

Już od stycznia obowiązuje zmieniony taryfikator mandatów, który jest znaczenie surowszy niż ten obowiązujący wcześniej. Wynika to z faktu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz zmian w kodeksie wykroczeń.

Od tego momentu policjant może nakładać mandaty sięgające równowartości nawet 5 000 zł. Wcześniej było to 500 zł. Sąd może natomiast nałożyć grzywnę wynoszącą do 30 tys. zł. Przedtem było to jedynie 5 tys. zł. To jednak nie koniec zmian.

