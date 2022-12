Występ i zbiórka Bim-Bam-Bino na toruńskim jarmarku. Przedszkole zbierało na Hospicjum Nadzieja! [Zdjęcia]

Na Jarmarku Bożonarodzeniowym na toruńskim Rynku Staromiejskim odbyła się zbiórka, podczas której dzieci z przedszkola Bim-Bam-Bino zaprezentowały swoje prace. Wystąpiły również dla publiczności, a środki zebrane podczas zbiórki mają być przekazane na rzecz Hospicjum Nadzieja. ZapraNa Jarmarku Bożonarodzeniowym na toruńskim Rynku Staromiejskim odbyła się zbiórka, podczas której dzieci z przedszkola Bim-Bam-Bino zaprezentowały swoje prace. Dzieci te to półfinaliści Mam Talent! Wystąpiły również dla publiczności, a środki zebrane podczas zbiórki mają być przekazane na rzecz Hospicjum Nadzieja. Zapraszamy do naszej galerii!szamy do naszej galerii!

Grzegorz Olkowski