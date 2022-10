Wystarczy kilka doniczek! Domowe patenty na tanie ogrzanie mieszkania. Zrób to sam!

Co potrzebujemy, aby tanio ogrzać dom?

Rozwiązanie, które ostatnio zostało zaprezentowane w niezwykle korzystnej opcji, okazuje się być stosunkowo tanie, proste, a co więcej, najdroższe elementy rozwiązania mogą posłużyć nam przez długie lata! To, czego potrzebujemy to przede wszystkim donice ceramiczne, które na dnie będą miały otwory. Jest to kluczowe, a co więcej, właśnie ten zakup, choć w przypadku każdej donicy wyniesie kilkadziesiąt złotych, posłuży nam w kolejnych latach. Do tego musimy kupić również małe świeczki (najlepiej tealighty). Przygotować musimy również kilka drewienek, które posłużą jako podstawka. Zamiast nich możemy wykorzystać cokolwiek, co jest odporne na ciągłe nagrzewanie.