Wysoka wygrana Apatora w derbach. GKM nie miał szans na Motoarenie. Mamy zdjęcia z trybun!

Zaczęło się od wygranej przyjezdnych 4:2, ale dla GKM-u były to miłe złego początki . Tym razem grudziądzanom nie pomogło zastępstwo zawodnika stosowane za kontuzjowanego Nickiego Pedersena, ponadto nie istniała młodzież, niedawnego kapitalnego domowego meczu nie powtórzył Norbert Krakowiak (był cieniem samego siebie), a i pozostali seniorzy przeplatali nieliczne lepsze starty znacznie słabszymi.

Torunian poprowadził do zwycięstwa Patryk Dudek. „Duzers” zaliczył fenomenalne zawody - nie dość, że sięgnął po duży komplet 18 punktów, to jeszcze mógł się pochwalić najlepszymi czasami dnia, w tym wynikiem 56,78, bliskim rekordu toru.

Podobnie jak podczas ostatniego meczu z Fogo Unią Leszno, także i tym razem sporo powodów do radości dostarczyła toruńskim kibicom młodzież. O ile wygrana w wyścigu juniorskim nie była jeszcze aż tak wielkim zaskoczeniem (choć wielu kibiców stawiało na Kacpra Pludrę), o tyle w wyścigu czwartym w euforię wprawił widownię Denis Zieliński. Junior Apatora, który miał całkowicie nieudaną pierwszą część sezonu, pewnie sięgnął po trzy punkty pokonując m.in. Przemysława Pawlickiego. I choć później w trzecim starcie Zieliński zamknął stawkę, i tak zebrał dużo braw. Kilkadziesiąt minut później kolejną biegową trójkę, drugą w tym meczu, zdobył Krzysztof Lewandowski, za co w nagrodę pojechał także w wyścigu nominowanym. Toruńska młodzież zakończyła mecz z dorobkiem 12 punktów, co jeszcze niedawno wydawało się być czymś zupełnie nieprawdopodobnym.