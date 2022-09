Wyrywasz włosy z nosa? To może grozić nawet śmiercią! Naruszenie mieszków włosowych powoduje poważne konsekwencje

Wyrywanie włosów z nosa. Jakie błędy popełniamy?

Wiele osób, których dotyka problem włosów wystających z nosa, decyduje się na ich usuwanie. Niektóre z nich używają do tego małych, elektrycznych trymerów do nosa, które mogą pomóc także w usuwaniu owłosienia z uszu. Inne przycinają włosy za pomocą zwykłych nożyczek do paznokci. Są jeszcze takie osoby, które skubią je, używając do tego np. pęsety.

Zdaniem specjalistów to błędne działania, które mogą skończyć się bardzo źle. Powodem jest zwiększenie ryzyka przeniknięcia do organizmu niebezpiecznych zarazków