Wyrok śmierci, groźby, pomówienia... Samorządowcy na celowniku antyszczepionkowych radykałów

Mężczyzna skazany został na rok pracy społecznych, przy czym sami pokrzywdzeni w sprawie wnosili do sądu o orzeczenie kary „nieizolacyjnej”. Czy można spodziewać się apelacji prokuratury, która żądała dla oskarżonego kary 1 roku pozbawienia wolności oraz zakazu zbliżania się i kontaktu z poszkodowanymi? Jak poinformował nas prok. Marcin Licznerski, szef Prokuratury Toruń Centrum-Zachód, decyzja w tej sprawie podjęta zostanie po zapoznaniu się pisemnym uzasadnieniem wyroku.

Sprawa Piotra U. to tylko jeden z masy przykładów tego, jak antyszczepionkowa histeria radykalizuje postawy. Wśród tych, którzy jej ulegają są ludzie skłonni posunąć się do gróźb i organizowania kampanii nienawiści. Ich celem stają się samorządowcy, bo to oni w swym miastach stali twarzami walki z pandemią, ale też związanych z nią obostrzeń. Ta złowroga fala nienawiści narasta.