Wypłaty 500+ w Toruniu. Nowy terminarz i nowa siedziba Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie na Rubinkowie

Były problemy O tym,że przy ul. Bydgoskiej 74 gdzie ulokowano TCŚR nie ma warunków do przyjmowania klientów alarmowaliśmy dwa lata temu, opisując jak petenci przyjmowani są w korytarzu, tak, że oczekujący w kolejce słyszą z jaką sprawą przychodzi klient.

- Warunki są trudne - przyznała na naszych łamach rzeczniczka. Dopiero po naszej interwencji urząd zadbał o komfort klientów, organizując dla nich osobny pokój.

Czy pod nowym adresem będzie większy komfort zarówno dla petentów jak i urzędników, tego nie wiadomo. Budynek przy ul. Rydygiera to siedziba IX Liceum Ogólnokształcącego, jego część szkoła wynajmuje miejskim jednostkom - do grudnia w wolnej części mieściło się Centrum Usług Wspólnych, przeniesione do budynku przy placu św. Katarzyny 9. Wkrótce miejsce CUW zajmie TCŚR.

Nowy harmonogram wypłat!

W piątek ruszyły pierwsze w tym roku wypłaty 500+ dla rodzin z Torunia, według nowego harmonogramu na 2020 rok.

Każda gmina ustala własny terminarz, trzymając się ustawowej zasady realizacji wypłat przed ostatnim dniem miesiąca. W Toruniu urzędnicy nie będą czekać do ostatniej chwili. Ustalili terminy pomiędzy 21 - 26 dniem każdego miesiąca.