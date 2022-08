Wypadek w Rogówku koło Torunia okazał się niestety śmiertelny. Zginął kierowca forda

Zderzenie forda i volskwagena pod Toruniem

Ze wstępnych ustaleń policjantów z toruńskiej drogówki wynika, że ford focus wyjeżdżający z drogi gruntowej zderzył się tam z volkswagenem up jadącym DK 15 w kierunku Torunia. W wyniku tego wypadku zmarł 74-latek, kierujący fordem. Do szpitala trafiły dwie pasażerki tego auta oraz kierująca volkswagenem up. Funkcjonariusze ustalają teraz okoliczności i przyczyny tego wypadku.