W nocy z 18 na 19 lutego doszło do wypadku w miejscowości Dybowo. Samochód ciężarowy zderzył się z samochodem osobowym. Jedna osoba została zabrana do szpitala. Na miejscu działało 6 zastępów PSP i OSP: JRG nr 2, JRG nr 1, OSP Solec Kujawski. Do zderzenia doszło na 250 km DK 10 w gminie Wielka Nieszawka.

KM PSP Toruń