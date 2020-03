Jesienią ubiegłego roku doszło do śmiertelnego przygniecenia 44-letniego pracownika podobną koparkowo-ładowarką. Wtedy do tej tragedii doszło na placu budowy Muzeum Twierdzy Toruń. Przyjechała tam wówczas ciężarówka z transportem materiałów budowlanych. Nie miała ona własnych urządzeń do ich wyładunku, dlatego na pomoc ruszył operator koparko-ładowarki. Podjechał w pobliże ciężarówki i wyszedł z maszyny. W tym samym czasie, inny z pracowników zaczął otwierać boczną burtę ciężarówki. I właśnie wtedy doszło do tragedii. Koparko- ładowarka została pozostawiona na niewielkiej skarpie. Zsunęła się z niej i uderzyła w pracownika przy aucie ciężarowym. Przygniotła go do bocznej burty pojazdu, który miał zostać rozładowany. Zobacz także: Jakie zasady w sklepach podczas epidemii koronawirusa? - Jest to żerowanie na nadzwyczajnej sytuacji, z jaką obecnie mamy do czynienia. Takie działanie ze strony przedsiębiorców jest skrajnie nieetyczne - podkreśla UOKiK. I czeka na sygnały.