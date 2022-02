Wynajem, a może kupno mieszkania? Oto aktualne ceny na Kujawach i Pomorzu

Mieszkanie z rynku pierwotnego czy wtórnego?

Aktualne zapotrzebowanie na mieszkanie jest duże – w ciągu dnia pojawiają się setki, a niekiedy tysiące ofert, z których te najkorzystniejsze potrafią zniknąć na chwilę po ich ogłoszeniu. Czy jest to rynek wtórny czy pierwotny, to bez znaczenia – Polacy na potęgę szukają mieszkań. Różnice mogą być kolosalne, głównie za sprawą tego, że na rynku pierwotny znajdują się głównie mieszkania od dewelopera, który daje gwarancję lokum z nową instalacją i wolnego od długów. Takie nieruchomości zazwyczaj są nieumeblowane.

W kwestii rynku wtórnego mamy do czynienia z nieruchomościami, z których ktoś już wcześniej korzystał. Nie ma w tym nic złego, co więcej takie oferty często mogą pochwalić się doskonałą lokalizacją mieszkania oraz w wielu przypadkach pozwalają na natychmiastowe wprowadzenie się. Znaczącym minusem jest niekiedy stan nieruchomości, która czasem wymaga dużego wkładu finansowego – oczywiście trafiają się też parcele w pełni wyremontowane i gotowe do użytku.