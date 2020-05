Wyłączenia prądu w regionie. Zobacz, gdzie i kiedy zabraknie energii

Sprawdź, gdzie w regionie wkrótce zabraknie energii

Energa poinformowała o planowanych wyłączeniach prądu w Kujawsko-Pomorskiem. Sprawdźcie, gdzie w dniach od 14.04 do 17.04 nie będzie dostaw energii. Braki prądu nie mają związku z obecną sytuacją z koronawirusem. Zobaczcie, czy to Was także dotyczy!