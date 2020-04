Wyłączenia prądu w Kujawsko-Pomorskiem. Sprawdź, gdzie wkrótce zabraknie energii! [Brodnica, Grudziądz, Radziejów, Rypin, Włocławek]

Energa poinformowała o planowanych wyłączeniach prądu w Kujawsko-Pomorskiem. Sprawdźcie, gdzie w dniach od 14.04 do 17.04 nie będzie dostaw energii. Zobaczcie, czy to Was także dotyczy! Ważne: Braki prądu nie mają związku z obecną sytuacją z koronawirusem. CZYTAJ DALEJ >>>>> Zobacz także: Praca podczas epidemii koronawirusa. Gdzie potrzebują i ile można zarobić? Matura 2020. Czego możemy się spodziewać? Zajęcia zdalne na UMK. Co sądzą o nich wykładowcy?

Tomasz Bolt