Wyjazd z parkingu to wyzwanie. Ten kierowca ruszał i wysiadał z auta kilkadziesiąt razy! [ZOBACZ NAGRANIE]

O nieudanych manewrach kierowców i dziwnych zachowaniach na drodze można by napisać epopeję. Tym razem jednak nie chodzi o zwykłą stłuczkę, zajechanie drogi czy brak uprzejmości, ale o wyjazd z parkingu.

Do serwisu Youtube.com trafiło nagranie zachowania kierowcy, który usiłuje opuścić parking. Niestety, okazuje się to dla niego sporym wyzwaniem. Na filmie widać, jak cofa i rusza samochodem po kilkadziesiąt centymetrów. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że po każdym manewrze wysiada z auta i obchodzi je dookoła, sprawdza odległość od płotu i innych aut, a także stopień skręcenia kół. Gdy w końcu wjeżdża pomiędzy dwa inne stojące tam auta i nie może wysiąść, wystawia głowę przez okna - na zmianę lewe (po stronie kierowcy) i prawe (po stronie pasażera). Autor nagrania komentuje, że w sumie wysiadł z samochodu kilkadziesiąt razy. Czy udało mu się wyjechać z parkingu?