Wyjątkowe zaręczyny na festiwalu EnergaCAMERIMAGE w Toruniu. Natalia powiedziała Piotrowi "tak" [wideo]

Zaręczyny podczas ENERGACamerimage

Natalia i Piotr poznali się kilka lat temu na festiwalu EnergaCAMERIMAGE. Oboje byli wolontariuszami zafascynowani światem kina. Wspólna pasja ich zbliżyła i wkrótce zostali parą. To Piotr zdecydował, że tegoroczny festiwal będzie idealnym momentem na oświadczyny. Jedyną osobą, której Piotr nie wtajemniczył w swoje plany, była właśnie Natalia. Spokojnie siedziała na sali kinowej czekając na kolejną festiwalową projekcję. Nie wiedziała, że jej chłopak napisał zupełnie inny scenariusz.

Seans został specjalnie zaaranżowany. Po początkowych filmach promocyjnych emitowanych przed każdą projekcją na ekranie pojawił się filmik ze zdjęciami przyszłych narzeczonych, a potem doszło do najważniejszego, czyli wyznania miłości. Piotr zwrócił się do swojej partnerki Natalii z prośbą, by towarzyszyła mu przez resztę życia jako żona. Po chwili usłyszał odpowiedź, na którą liczył. Jego wybranka powiedziała „tak”.