Wycinka na Kępie Bazarowej w Toruniu wstrzymana. Była niezgodna z wydaną decyzją

Wokół mostu wycięto jednak praktycznie wszystko co tam rosło, w tym drzewa o pniach kilkumetrowej średnicy. Co najmniej jedno kwalifikowało się na listę pomników przyrody. Wyrąbany korytarz jest na tyle szeroki, że trudno tu uwierzyć, że wszystkie wycięte drzewa mogły być zagrożeniem dla mostu. Wiele z nich w ogóle nie miało szansy do mostu sięgnąć. Poza tym jest to obszar Natura 2000...