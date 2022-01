Wycieczki rowerowe do 38 km od Torunia. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 15 - 16 stycznia?

Rowerem z Torunia

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 38 km od Torunia, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 1

Dystans: 123,13 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 70 m

Suma podjazdów: 472 m

Suma zjazdów: 491 m

Trasę dla rowerzystów z Torunia poleca Max_c74

Wycieczka rowerowa z Inowrocławia do Bydgoszczy przez Toruń. Trasa jest łatwa do pokonania, nawierzchnia mieszana od asfaltu przez szutry po piach (kilka odcinków). Ciekawe miejsca i piękne widoki tradycyjnie wyznaczały kierunek wycieczki. Specjalne podziękowania dla sympatycznej Pani z Olęderskiego Parku Etnograficznego. Polecam tą wycieczkę.

