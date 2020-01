WOŚP 2020. Jak WOŚP pomaga toruńskim szpitalom? Jaki sprzęt przekazała orkiestra?

Aparat do znieczulania, respiratory i inhalatory to tylko niektóre urządzenia przekazane przez WOŚP Oddziałowi Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego. Wartość darowizn to prawie 520 tys. zł. Sprzęt za ponad 300 tys. zł otrzymał także blok operacyjny tamtejszej lecznicy. Na oddział chirurgii dziecięcej trafiły m.in. pompy objętościowe, ruchome stanowiska zabiegowe i kardiomonitory inwazyjne. To urządzenia za ponad 350 tys. zł. Na izbę przyjęć szpitala na Skarpie trafiły specjalistyczne leżanki, zestawy do intubacji, urządzenie do ogrzewania pacjenta, aparat USG i aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych. Wszystko to za 387 tys. zł. Zobacz także: WOŚP 2020 w Toruniu - poznaj program imprezy Na liście placówek, które otrzymały sprzęt jest także Hospicjum „Światło” i Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy ze Skarpy. Są tam także toruńscy policjanci, strażacy, a nawet Biblioteka Główna UMK. Tam trafiły specjalistyczne defibrylatory. 40 tys. zł warte jest niesamowite urządzenie o nazwie cyber-oko, które pozwala na nawiązywanie kontaktu z osobami w śpiączce. Efektem pracy z urządzeniem jest zmniejszenie zdezorientowania i bezradności chorego oraz – w wielu przypadkach - zauważalne usprawnienie funkcjonowania mózgu. Taki sprzęt trafił do Hospicjum dla Dzieci „Nadzieja”.

