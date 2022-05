WOPR w Kujawsko-Pomorskiem szuka ratowników do pracy. Zobacz stawki!

Kujawsko-Pomorski WOPR szuka ratowników wodnych, którzy będą pracować na kąpieliskach śródlądowych w regionie. Chodzi o trzy lokalizacje:

kąpielisko w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Borównie - pierwsze kąpielisko śródlądowe wyróżnione błękitną flagą,

kąpielisko Wąsosz,

kąpielisko Pieczyska (Zalew Koronowski).

To praca przez osiem godzin dziennie, od 10 do 18, w okresie od 24 czerwca do 31 sierpnia. WOPR zapewnia noclegi w domkach letniskowych z klimatyzowanymi pomieszczeniami, aneksem kuchennym, prysznicem i toaletą, a także wyposażenie osobiste, czyli komplet odzieży ratowniczej (spodenki, koszulka oraz nakrycie głowy) oraz wodę pitną.