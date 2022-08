"Wolę grać niż brać" - turniej piłkarski w Lubiczu. Gwiazdą: kadra Polski bezdomnych!

W tym roku futbolowy turniej "Wolę grać niż brać" odbył się w Lubiczu już po raz kolejny. Zagrać w tym nietypowym turnieju mogła każda drużyna - męska lub żeńska - która czuje ideę piłki nożnej ulicznej. To rozgrywki dla tych, którzy grają amatorsko i stawiają na sport, aby żyć zdrowo i nie dawać się nałogom.

W Lubiczu najpierw rywalizowały drużyny kobiece, potem męskie. Jak wspomnieliśmy, gwiazdą turnieju była kadra Polski w piłce nożnej osób bezdomnych. Na zwycięzców czekały nagrody, ale nie to było najważniejsze. Impreza w Lubiczu to okazja do zdrowej rywalizacji, spotkań, kibicowania, wymiany doświadczeń, wspierania się w obranej drodze ku zdrowiu. Tutaj atmosfera zawsze jest świetna!

Turniej organizuje "Stowarzyszenie One Passion One Love WP" przy wsparciu gminy Lubicz i darczyńców. To stowarzyszenie kolejny już rok promuje zdrowy tryb życia, organizując imprezy sportowe. Szczególnie bliska jest mu piłka nożna.