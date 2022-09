Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu. Więcej łózek i bank tkanek. Oddział hematologii się rozwija

Na Bielanach w Toruniu powstanie bank tkanek

To było prawdziwe wyzwanie – podkreślają wszyscy zaangażowani w powstanie drugiego oddziału hematologii w Toruniu. Otwarto go w ekspresowym tempie. Liczy 16 łóżek. - Już wiemy, że to za mało – mówi Sylwia Sobczak. Choć oddział funkcjonuje krótko, zdarzyło się tak, że wszystkie łóżka były zajęte. Po przeniesieniu hematologii w nowe miejsce, do nowego budynku szpitala, łóżek będzie więcej.

W planach są także przeszczepy.

- Planujemy budowę banku tkanek, który jest niezbędnym narzędziem pracy dla tych procedur – zapowiada marszałek województwa Piotr Całbecki.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, przeszczepy rozpoczną się w połowie przyszłego roku. Ekipa i doświadczenie są, pozostają kwestie techniczne i proceduralne.