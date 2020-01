Wojenny arsenał na toruńskich Wrzosach. Dwie osoby zatrzymane

Handlarz narkotykowy z Osieka zatrzymany [wideo]

Dzięki pracy policjantów z Lubicza ponad dwa kilogramy narkotyków nie trafi do potencjalnych uzależnionych. Śledczy zarzucili zatrzymanemu do tej sprawy mężczyźnie posiadanie środków narkotycznych w znacznej ilości oraz wprowadzanie ich do obrotu. Grozi mu za to od 2 do 12 lat...