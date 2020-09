Włocławski batalion wybuduje most pontonowy dla oczyszczalni "Czajka"

Do stolicy w poniedziałek rano ruszył pododdział 3 włocławskiego batalionu drogowo-mostowego im. gen. Karola Sierakowskiego z Chełmna. Żołnierze ponownie zbudują most pontonowy na Wiśle, na którym ułożony zostanie tymczasowy rurociąg.

Wojskowa kolumna, która pojechała do stolicy, liczyła ponad 20 samochodów ze specjalistycznym sprzętem, potrzebnym do zbudowania przeprawy i 50 doświadczonymi żołnierzami. Batalion z Chełmna jest jedną z najlepiej wyszkolonych jednostek w tej specjalności.

Budowa tymczasowego mostu ma ruszyć we wtorek, a zakończyć się do czwartku. Później rozpocznie się umieszczanie rurociągu na konstrukcji mostu. Wszystko, by jak najszybciej wznowić przesyłanie ścieków do "Czajki" i zaprzestanie ich zrzutów do Wisły.