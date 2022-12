Wilfredo Leon znalazł szczęście u boku torunianki. Jak się poznali? Zobacz prywatne zdjęcia

"Poznaliśmy się przez Facebooka, przez kolegę. Dodaliśmy się do kontaktów. Na początku rozmawialiśmy o siatkówce, ale pomału wkradały się inne tematy. Rozmawialiśmy coraz częściej. Czekaliśmy, aż będzie okazja spotkać się osobiście. Finał Ligi Światowej w 2011 roku miał odbyć się w Gdańsku. Żeby do niego awansować, musieliśmy w ostatnim meczu eliminacji pokonać bardzo silną reprezentację Włoch. Obiecałem Małgosi, że zrobię wszystko, byśmy awansowali. I - faktycznie - wygraliśmy 3:0. Spotkaliśmy się więc w tym Gdańsku i... wtedy zaczął się nasz poważny związek."

Para sformalizowała wspomniany związek w czerwcu 2016 roku. W maju 2017 roku doczekała się córki - Natalii, a w listopadzie 2019 do rodziny dołączył Cristian.

Obecnie państwo Leonowie mieszkają we Włoszech, ale są częstymi gośćmi w Toruniu. Nie tylko ze względów rodzinnych. Pani Małgorzata namówiła bowiem męża do zainwestowania i założenia siatkarskiego klubu Anioły Toruń i została jego wiceprezesem. W obecnym sezonie podopieczni rodziny Leonów spisują się znakomicie - wygrali wszystkie mecze w II lidze i są na najlepszej drodze ku awansowi. Co ciekawe - ich mecze w hali SP 28 ogląda nadkomplet kibiców.