Wigilia w Pacificu po rekordowo udanym sezonie kolarek

W hotelu Filmar zgromadziło się sporo osób, m. in. sponsorów, działaczy, trenerów, kolarek, rodziców zawodniczek. Był też nowy prezes Polskiego Związku Kolarskiego Grzegorz Botwina.

- Będziemy wspierali kolarstwo kobiece - zapewnił prezes. - Postaramy się zwiększyć jego potencjał. Przy okazji dziękuję sponsorowi toruńskiego klubu, że wspiera kolarstwo od tylu lat.

Grzegorz Botwina wręczył prezesowi Cereal Partners Poland Toruń - Pacific Aleksandrowi Wasilewskiemu honorową odznakę PZKol.

- Mam prezent wigilijny dla klubu. To umowa na sponsorowanie w sezonie 2022 - stwierdził z kolei prezes Wasilewski. - Jesteśmy związani z klubem już od 28 lat. Ale jeszcze inna cyfra robi wrażenie. To 46 - tyle dokładnie zawodniczki Pacificu zdobyły medali mistrzostw Polski w mijającym roku. Jest to rekordowe osiągnięcie w historii. Gratuluję serdecznie trenerom i zawodniczkom. Oby kręciło się jeszcze lepiej!