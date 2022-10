Wieża na Dębowej Górze. Kiedy i w jakich okolicznościach powstała Waserka?

Niedawno wspominaliśmy wybudowaną w 1902 roku cementownię Reinharda Uebricka, w której m.in. powstały elementy pierwszego żelbetowego stropu w regionie. Przez 90 lat, ozdobiony herbem Torunia, chronił on przed deszczem i śniegiem halę wjazdową toruńskiej rzeźni. Rzeźni już nie ma, ale jeden ze szkieletowych budynków dawnej cementowni, która po śmierci Uebricka trafiła w ręce firmy króla toruńskiego przemysłu spirytusowego Wolfa Sultana, zaś w roku 1922 stała się własnością Wacława Maćkowiaka, stoi do dziś. Maćkowiak, właściciel jedynej toruńskiej prywatnej wytwórni trunków, jaka oparła się prowadzonej w międzywojniu nacjonalizacji branży, zapłacił za część imperium Sultana (kamienicę przy Szerokiej 24 oraz rozlewnię w dawnej cementowni) 20 milionów marek. Zakupu dokonał w lutym A. D. 1922, wygląda więc na to, że przegapiliśmy setną rocznicę tego wydarzenia. Cóż, gdy się patrzy na to co się dzieje przy Szosie Chełmińskiej, wokół domu Maćkowiaka, to się nie chce pamiętać o niczym.