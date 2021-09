Wiesława Gołasa, szkolnego kolegę z Kielc, wspomina nestor toruńskiej sceny Witold Tokarski Szymon Spandowski

Zmarłego niedawno Wiesława Gołasa wspominają niemal wszyscy. Do tego maratonu dołączymy się również my, szczególnie że mamy w Toruniu kogoś, kto z Gołasem chodził do jednej klasy.