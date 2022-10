Wiemy już, kto i za ile wyremontuje budynek Dworca Wschodniego w Toruniu

Długą i pełną zakrętów drogę do remontu dworców Toruń Wschodni i Toruń Miasto relacjonujemy na bieżąco. Dla porządku przypomnijmy zatem tylko to, co w tej chwili jest najważniejsze. Za modernizację budynków dworców odpowiada PKP SA. Remont torów, peronów i przejść podziemnych to zadanie spółki Polskie Linie Kolejowe. Trzecim udziałowcem przedsięwzięcia, które ma być zrealizowane w ramach programu BiT-City jest natomiast gmina. Władze miasta zamierzają wybudować przed Dworcem Wschodnim węzeł komunikacyjny, jego projekt spotkał się z miażdżącą krytyką podczas konsultacji społecznych, został jednak przekazany do dalszych prac bez większych zmian. Rozwiązania, które budziły największe kontrowersje uczestników konsultacji, w projekcie pozostały.