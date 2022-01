Wielkie święto toruńskich aeronautów i rodziny Kamieńskich

Jak wyglądała toruńska hala balonowa w dniu święta jednostki w 1937 roku?

Kto brał udział w uroczystościach?

Dlaczego maja 1937 roku był rodzinnym świętem Kamieńskich?

Biogram majora Konstantego Kamieńskiego

Major, obserwator balonowy, pilot stertowcowy Konstanty Andrzej Rolicz-Kamieński (* 18 sierpnia 1896 Glakowo, pow. orszański – † 25 grudnia 1981 Warszawa). W 1915 roku jako absolwent Korpusu Kadetów w Połocku został powołany do wojska rosyjskiego i, po przeszkoleniu, skierowany na front.

W 1919 roku przedostał się do kraju i wstąpił do Wojska Polskiego. Po ukończeniu I kursu w Oficerskiej Szkole Aeronautycznej w Poznaniu, 10 stycznia 1920 roku objął dowództwo III Grupy Aeronautycznej, która w składzie Dywizji Strzelców Pomorskich wkroczyła do Torunia i zajęła hale: sterowcową i balonową oraz koszary przy ul. Sienkiewicza. Po jej przemianowaniu na III Batalion Aeronautyczny wyruszył na jego czele na Front Ukraiński wojny polsko-rosyjskiej docierając do Kijowa. Następnie walczył w 1 Pułku Aeronautycznym na Froncie Poudniowo-Wschodnim.

Od października 1920 do kwietnia 1924 roku był zastępcą dowódcy II Baonu Aeronautycznego. W 1925 roku objął dowództwo Detaszowanej Kompanii Balonów Zaporowych w Legionowie i ukończył kurs pilotów sterowcowych przy Batalionie Balonowym w Toruniu. Dnia 1 maja 1925 roku został mianowany zastępcą dowódcy 2 Batalionu Balonowego w Legionowie, a po ukończeniu w 1933 roku kursu dla oficerów sztabowych lotnictwa przy Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie,

27 kwietnia 1934 roku objął dowództwo 1 Batalionu Balonowego w Toruniu, które sprawował do wybuchu wojny. Od 6 do 10 września 1939 roku dowodził Zgrupowaniem Balonów Zaporowych w Warszawie, a następnie wycofywał się z kompaniami balonów zaporowych przez Lublin na południe, by 18 września przekroczyć granicę z Węgrami, gdzie został internowany. W 1945 roku powrócił do kraju. Przydziału do wojska nie otrzymał i do przejścia na emeryturę w 1953 roku pracował jako urzędnik państwowy.