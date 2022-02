Wielkie promocje w sieciach handlowych. To kupicie taniej w lutym 2022

W lutym za nasze zakupy zapłacimy mniej. W związku z wprowadzeniem obniżki stawki VAT z 5 proc. do 0 proc. spadły ceny wielu produktów w sklepach. Dla przykładu hipermarket Auchan obniżył ceny ponad 20 tys. artykułów, a Biedronka - ponad 3000 artykułów. Poza obniżką VAT sklepy przygotowały ciekawe promocje. Mniej zapłacimy m.in. za masło, mięso i wędliny czy produkty do prania. Zobaczcie, gdzie czekają na Was największe rabaty. Oto promocje na luty 2022 w sklepach Lidl, Biedronka, Auchan, Kaufland, Netto i Aldi. WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY ORAZ CENNY NA KOLEJNYCH STRONACH >>>>

Dariusz Bloch