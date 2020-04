Wielkanoc w czasach kryzysu. Jak świętowano w Toruniu?

Wielkanoc w czasie koronawirusowej izolacji? Dla wielu to na pewno nie będą wesołe święta. Zgoda, tak to często bywa ze świętami na zakrętach historii, jednak wcześniej, im te wiraże były ostrzejsze, tym ludzie stawali się sobie bliżsi. A teraz? Dobrze, że przynajmniej telefon dawno przestał być nieosiągalnym luksusem i chociaż z bliskimi nie można się spotkać, to przynajmniej można ich usłyszeć.

Kryzysowe święta w Toruniu miewały także swoje jasne strony, chociaż może w pierwszą Wielkanoc wielkiej wojny, trudno się ich było doszukać. W 1915 roku Wielkanoc wypadała 4 kwietnia. Gazety przestały już drukować listy zabitych i zaginionych, było ich zbyt wielu. Przygraniczna twierdza nie była już bezpośrednio zagrożona, jednak mieszkańcy Torunia, którzy nie zostali zmobilizowani, musieli toczyć boje o zaopatrzenie. Chleb był na kartki, śmietanę wydawano na recepty, jaja stały się dobrem przemycanym, na półkach sklepów panoszyła się wojenna bieda. Było ciężko, chociaż, jeżeli komuś w roku 1917 czy 1918 wpadła w ręce archiwalna gazeta z okolic Wielkanocy A. D. 1915, ten pewnie niedostatki i problemy z początku wojny wspominał z pewną nostalgią. W 1915 roku nikt jeszcze nie myślał o potrawkach z wron i tym podobnych specjalnościach kuchni czasów wojny.