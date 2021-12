Większe uprawnienia kontrolne ZUS. Nowy bat na przebywających na L4

Uprawnienia ZUS

Od stycznia 2022 roku, jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w celu ustalenia prawa do zasiłku i jego wypłaty, może pozyskiwać dane i informacje w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa do zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru oraz do ich wypłat od ubezpieczonych, oraz płatników składek, którzy są obowiązani bezpłatnie je udostępnić.

ZUS będzie mógł więc bezpłatnie pozyskać dane od płatników składek i ubezpieczonych konieczne do przyznania lub weryfikacji świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Nowy przepis daje możliwość potwierdzenia przez ZUS okoliczności zawartych w oświadczeniach ubezpieczonych oraz weryfikację prawidłowości wykorzystania zwolnienia od pracy L4.