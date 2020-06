Więcej miejsc w żłobkach i przedszkolach, ale czy rodzice będą chcieli puścić do nich dzieci?

16 a w uzasadnionych przypadkach nawet 18 dzieci może być w grupach żłobkowych i przedszkolnych. Takie informacje przekazało kilka dni temu Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie nowych wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Od 11 maja w całej Polsce zostały ponownie otwarte żłobki i przedszkola. Zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego w jednej grupie mogło przebywać 12 dzieci. Od kilku dni w grupie może przebywać 16 a nawet 18 dzieci. O zwiększenie limitów miejsc w placówkach opiekuńczych apelował m.in. kandydat na prezydenta i prezydent Warszawy- Rafał Trzaskowski. W Warszawie w maju tylko 11 procent rodziców deklarowało, że pośle dziecko do żłobka lub przedszkola, ale na początku czerwca już ponad połowa rodziców chciała powrotu dzieci do placówek. WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA KOLEJNYCH STRONACH >>>>> Polecamy: Trzeci dzień matur w Toruniu. Kolej na egzamin z języka angielskiego! [zdjęcia] Zobacz także: Toruńskie przychodnie w czasie epidemii. Co warto wiedzieć?

Tekst: Paulina Błaszkiewicz, fot. Sławomir Kowalski