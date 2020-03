Widzialna Ręka i koronawirus. Tak pomagają w Toruniu!

W Polsce już trzy osoby zmarły na koronawirusa. Z informacji płynących ze świata i Europy wynika, że wirus najgroźniejszy jest dla osób starszych, przewlekle chorych, z osłabioną odpornością. Dlatego tak ważne jest, by pozostały one w domach, nie wychodziły nawet do sklepu i nie narażały się. To może być trudne, bo wielu seniorów to ludzie samotni, którzy nie mogą liczyć na pomoc swoich bliskich. Jak pani Stanisława i jej mąż Ryszard, małżonkowie po osiemdziesiątce z gminy Czernikowo pod Toruniem. Im od czwartku pomaga Agnieszka Jasiak, sąsiadka.