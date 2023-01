Ważny lek wycofany przez GIF na wniosek Ministra Zdrowia. Błędne informacje w ulotce mogą doprowadzić do wystąpienia groźnych objawów Monika Góralska

Podanie leku w niewłaściwy sposób lub w nieprawidłowej dawce może skutkować wystąpieniem objawów takich jak zaburzenia widzenia oraz mowy, drętwienie ust i języka czy skurcze mięśni, a także zaburzenia rytmu serca oraz wymioty. alexkich/123rf.com

Główny Inspektor Farmaceutyczny na wniosek Ministra Zdrowia wydał decyzję o wycofaniu z obrotu kilku serii leku Bupicain. Lek stosowany jest w szpitalach do znieczuleń podczas operacji, a także do łagodzenia silnego bólu. Ulotka leku zawiera nieprawidłowe informacje na temat możliwości podania go drogą dożylną i dotętniczą. Takie zastosowanie grozi wystąpieniem wielu dziełań niepożądanych.