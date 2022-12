Ważna zmiana dla osób prowadzących działalność gospodarczą w Toruniu!

Nowa siedziba referatu działalności gospodarczej!

Referat Działalności Gospodarczej przy Urzędzie Miasta Torunia do tej pory mieścił się w budynku przy ul. Szosa Chełmińska 27. Od wtorku 27 grudnia 2022 roku mieszkańcy swoje sprawy mogą załatwiać już w nowej lokalizacji, przy ul. Legionów 220. Co ważne, numery telefonów do referatu pozostają bez zmian.