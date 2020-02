Rozmowa z dr Jackiem Janiszewskim organizatorem Welconomy Forum in Toruń które odbędzie się w Toruniu 18 i 19 marca w Toruniu.

1. Od lat organizuje Pan Welconomy Forum in Toruń, jedną z największych imprez ekonomiczno- gospodarczych na świecie. Dlaczego właśnie tu warto być?

Warto być na Welconomy Forum in Torun, bo zarówno w gospodarce, kulturze, jak i nauce można dowiedzieć się wiele nowych rzeczy, które mają wpływ na funkcjonowanie tych części życia społeczno- gospodarczego naszego kraju w kontekście Europy i całego świata.



2. Jakie tematy będą poruszane podczas dyskusji w tym roku? Które z nich według Pana będą się cieszyć największym zainteresowaniem wśród uczestników?

Tematy i obsada moderatorów i panelistów są dostępne na naszej stronie www.welconomy.pl zaś to, co mogę polecić szczególnie to bardzo już rozbudowane tematy dotyczące samorządu terytorialnego skupione w ramach Bałtyckiego Forum Samorządowego. Poza tym prezentacje możliwości współpracy z krajami leżącymi daleko od Polski w ramach Bloku Międzynarodowego, a także tematy z dziedziny zdrowia rolnictwa i nauki.



3.Każdego roku podczas kongresu kierujecie swoją uwagę na określonych krajach lub regionach świata. W tym roku, które są to obszary świata?

Jeśli chodzi o regiony świata to Azja Europa Afryka Indochiny, a jeśli nasz czytelnik zechce szczegółów to na stronie wymienione są wszystkie kraje, które chcemy zbliżyć naszemu polskiemu biznesowo szczególnie na poziomie małych i średnich firm.



4. Dlaczego w tym roku tematem przewodnim i głównym sesji plenarnej jest Ekonomia oczami Świętego Jana Pawła II?

Dlatego ze właśnie w tym roku mija 100 lat od narodzin jednego z najznamienitszych Polaków Świętego Jana Pawła ll. Chcemy pokazać, że nie tylko nasz rodak, ale i kościół jako całość nie tylko rozumie ekonomię, ale dostrzega w niej konieczność rozumienia gospodarki, gdyż właśnie w takim świecie społeczeństwo funkcjonuje od wieków.



5.Zaproszeni do dyskusji zostali prezesi i dyrektorzy firm, a o komentarze poproszeni przedstawiciele największych mediów w Polsce. Jak pan myśli, jakie nazwiska przyciągną najwięcej zainteresowanych?

Uważam, że jak nasz czytelnik przeanalizuje nazwiska osób wypowiadających się na tematy gospodarcze, ekonomiczne, społeczne, naukowe będzie pod wielkim wrażeniem ich kompetencji doświadczenia i popularności. Nie wymieniam więc nazwisk, bo tak naprawdę musiałbym wymienić wszystkich, którzy będą prelegentami Welconomy, tym bardziej że już można się dowiedzieć kim są i jakie dziedziny reprezentują z naszej strony.



6. Nie boi się Pan zestawić ze sobą tak wielu autorytetów o różnych poglądach, tym bardziej w tak podzielonej scenie politycznej, jak nasza polska?

Nigdy nie baliśmy się takich wyzwań sama nazwa naszej organizacji Stowarzyszenie Integracja i Współpraca wskazuje na nasz cel, który stawiamy sobie od lat. Chcemy łączyć, uczyć i budować mosty między państwami, firmami i ludźmi na czele z politykami różnych opcji. Wszystkie opcje zapraszamy z przesłaniem, że godność należy się wszystkim także, tym z którymi się nie zgadzamy. Słuchanie przeciwników jest warunkiem wyrażenia ludzkiej przyzwoitości w celu, jakim jest dobro Polski.



7. A czy w tym roku, podobnie jak w latach poprzednich będziecie poruszali tematykę społeczną?

Oczywiście to nasza misja, od której nigdy nie odchodzimy. Program ma wiele takich tematów łącznie z historycznie bardzo ważnymi 100 lat urodzin Papieża, 100 lecie powrotu Pomorza do wolnej Polski i 30 lecie powołania Samorządu Terytorialnego w Polsce, o którym mówić będą politycy tworzący Rząd Tadeusza Mazowieckiego.



8.Często w wywiadach podkreśla pan jak ważna jest relacja biznesu i polityki. Dlaczego tak ważne jest, aby te dwa obszary ze sobą rozmawiały i podejmowały wspólne działania?

To są dwa płuca jednego organizmu nazywanego państwo lub Ojczyzna. Każda sytuacja, w której jedno dominuje nad drugim lub jest niesymetryczne powoduje z czasem nieuchronny upadek całego organizmu.



9. Jak to się dzieje, że udaje się panu zgromadzić w Toruniu tak wielu ludzi polityki, biznesu czy też zwykłych ludzi, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z” dużym biznesem"?

Pracuje nad tym cały zespół ludzi, którzy mnie w tym wspierają, także Panie. To niezwykle wielkie i bardzo to doceniam, że takich osób jest wiele które jak Wy nie tylko wspierają nas raz w roku, ale możemy na nich liczyć cały rok Dla mnie to niezwykła zapłata za aktywność i drogę całego mojego życia.



10. Podkreśla Pan, że Welconomy to miejsce rozmów wielu środowisk i ludzi o różnych poglądach. Czy człowiek „z ulicy" też może odnaleźć się w takim miejscu?

Tak studenci, uczniowie i malutkie firmy mogą się ubiegać o dostęp do konferencji bezpłatnie tylko trzeba się zgłosić przez naszą stronę. Otrzymać pozytywna odpowiedz. Oczywiście ilość miejsc jest ograniczona, dlatego należy się spieszyć.



11. Jak przekona pan tych niezdecydowanych, że warto brać udział w tegorocznym Welconomy Forum in Toruń?

Mam nadzieję, że program, nazwiska prelegentów, zagadnienia, które będziemy omawiać będą wystarczająca reklama, by nie tracić tak wspaniałej okazji, by poznać wybitnych ludzi i doświadczyć wspaniałych doznań w wielu dziedzinach.



Dziękujemy za rozmowę

Magdalena i Marta Wróbel





