Wapń dla organizmu. Masz te objawy? To mogą być skutki niedoboru wapnia. Na co najlepiej zwrócić uwagę?

Wapń jest bardzo ważny dla naszego organizmu. Jest jednym z podstawowych elementów dostarczanych wraz z dietą. Ma wpływ na kości oraz zęby, ale nie tylko, między innymi odgrywa również rolę w przewodnictwie bodźców nerwowych. Niedobór wapnia jest więc groźny dla naszego organizmu. Sprawdź, jakie są objawy niedoboru wapnia. Na co uważać?

Rola wapnia w organizmie

Rola wapnia w organizmie jest nie do przecenienia. Wapń odpowiada za prawidłową budowę kości i zębów. Poza układem szkieletowym wapń odgrywa również rolę w przewodnictwie bodźców nerwowych, odpowiada za prawidłowe kurczenie się mięśni, aktywuje niektóre enzym. Uczestniczy także w krzepnięciu krwi, regulacji niektórych hormonów, skurczu mięśni szkieletowych i serca, przewodzeniu impulsów nerwowych, procesie dzielenia się i regeneracji komórek. Produkty zawierające wapń powinny być składnikiem codziennej diety. W naszym organizmie najwięcej wapnia, bo aż 99 procent znajduje się w kościach i zębach. 1 proc., wchodzi w skład płynów pozakomórkowych, w tym krwi. Połowa tego wapnia występuje w postaci związanej z białkami (albuminami), a druga połowa występuje w postaci wolnej (wapń zjonizowany). Właśnie w formie zjonizowanej ocenia się jego stężenie, aby sprawdzić czy występują jego niedobory w organizmie.

Objawy niedoboru wapnia

Jeżeli będziemy organizmowi dostarczać zbyt małe ilości wapnia, nastąpi jego niedobór. Objawy z tym związane mogą być niezauważalne przez dłuższy czas. Niedobór wapnia, którego organizm nie dostaje w wystarczającej ilości wpływa przede wszystkim na układ kostno-szkieletowy, ale może prowadzić do zmian skórnych i zwiększonej łamliwości paznokci.

W przypadku niewielkiego niedoboru do objawów zaliczane są:

skurcze mięśni,

bóle, zwłaszcza stawów,

wolniejsze tętno,

częste drętwienie lub mrowienie kończyn,

ubytki w zębach,

zaburzenia snu,

rzadko mogą pojawiać się krwotoki.

Skutki niedoboru wapnia?

Wapń dostarczany jest do naszego organizmu wraz z pożywieniem. Jeżeli dostarczamy go zbyt mało nasz organizm zacznie pobierać wapń z kości, prowadząc do zwiększenia ich łamliwości i ich uszkodzeń. Konsekwencją przewlekłego niedoboru wapnia u dzieci jest krzywica. U osób dorosłych – osteomalacja i zwiększone ryzyko osteoporozy.

Co jeść, by dostarczać wapń do organizmu

Powszechnie utarło się, że dobrym źródłem wapnia są mleko, sery i inne przetwory nabiałowe. Tak jest, ale nie tylko.

W wapń bogate są pestki słonecznika, fasola, jarmuż, niebieski mak, tofu, mleko sojowe, nasiona sezamu, orzechy, szczypior, nasiona roślin strączkowych, suszone figi i morele, kapusta włoska.

Wapń znajdziemy także w rybach, szczególnie wędzonych, oraz w wodzie mineralizowanej.

