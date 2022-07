Wakacyjny przegląd COVID-19. Na Cyprze wracają obostrzenia. Rośnie liczba zachorowań. Gdzie wyjazdy mogą być utrudnione?

Wjazd do Niemiec- czy musimy się badać?

Koronawirus szaleje we Włoszech?

Cypr wprowadza kolejne obostrzenia!

Co się dzieje z Twoim ciałem, gdy jesz za dużo ziemniaków?

Masz te objawy? To może być celiakia

Wzrost zakażeń na Cyprze? Jak poważny?

Władze Cypru nie podają dziennych zakażeń, jednak wiadomo, że od 25 czerwca do 5 lipca zanotowano tam aż 19503 nowe przypadki. To właśnie w odpowiedzi na alarmującą sytuację władze zdecydowały, że maseczki muszą być noszone również w restauracjach. Co istotne, podczas oczekiwania na posiłek powinniśmy mieć je założone i dopiero możliwe jest ich zdjęcie podczas konsumpcji posiłku.