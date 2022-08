Wakacyjna wyprzedaż sprzętu sportowego. Ceny niższe nawet o 90 procent! Sprawdź

Wow! Decathlon wyprzedaje produkty w znacznie niższych cenach

Pod koniec sezonu sportowego sieć sprzedaje towar w znacznie niższych cenach, by zrobić miejsce na półkach dla nowego sprzętu. Dzięki temu możemy zakupić akcesoria do naszej ulubionej aktywności albo odkryć zupełnie nową pasję. Decathlon zapewnia, że produkty zachowują dobrą jakość oraz są sprawne technicznie.

- Zdajemy sobie sprawę, że hamulcem w uprawianiu sportu bywa brak sprzętu, który nie zawsze jest tak łatwo kupić. Dlatego chcemy Ci zaoferować niższe ceny na produkty do wszystkich sportów i dla każdej grupy wiekowej czy płci — czytamy na stronie sieci Decathlon w zakładce "koniec serii".

Co kupimy taniej w Decathlonie? Wyprzedaż trwa!

rowery,

hulajnogi,

baseny,

ubrania sportowe,

rolki i wrotki,

sprzęt do pływania

i wiele, wiele innych.

Dla przykładu cenę spodenek męskich obniżono o 179 zł. Wymarzony basen kupimy o ponad 1000 zł taniej.

Mniej zapłacimy zarówno za przedmioty niezbędne do uprawiania sportów letnich, jak i zimowych. Taka wakacyjna wyprzedaż to dobry moment, by zaopatrzyć się w sprzęt potrzebny na wyjazd.