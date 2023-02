W życiu Krzysztofa z Torunia z programu "Sanatorium miłości" była wspaniała kobieta [zdjęcia]

Krzysztof z Torunia z "Sanatorium miłości" w TVP 1 jest wyjątkowo wesołym mężczyzną. Nie zawsze miał powody do śmiechu. Jego żona Bożena zmarła, gdy miała 47 lat. - W moim życiu była wspaniała kobieta. To moja żona Bożena. Późno się ożeniłem, bo miałem 29 lat. Ona była dwa lata młodsza ode mnie. Było bardzo fajnie, wręcz super. Niestety choroba wszystko zabrała. To był stwardnienie rozsiane. O tym, że jest chora, dowiedziała się 15 lat przed jej śmiercią - opowiadał Marcie Manowskiej Krzysztof z Torunia. Zobaczcie, co się działo w ostatnim odcinku programu "Sanatorium miłości". Zdjęcia >>>>

screen z programu TVP 1 "Sanatorium miłości"