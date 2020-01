W Toruniu zawsze biega się dobrze. Rozmowa z Igą Baumgart-Witan

Planuję sporo startów w mityngach z World Athletics Indoor Tour. Nie wezmę udziału we wszystkich, bo cykl zaczyna się jeszcze w styczniu. Mój pierwszy start będzie 4 lutego w Duesseldorfie. Później wystąpię w Toruniu, następnie w dwóch kolejnych mityngach oraz w mistrzostwach Polski. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem planuję także wyjechać do Chin na mistrzostwa świata. Docelowym halowym mityngiem jest jednak Orlen Copernicus Cup. To właśnie w Toruniu chciałabym się naprawdę dobrze pokazać.

Wymarzony i niewymarzony. Sportowcy zawsze chcą więcej. To jednak prawda, że był to najlepszy sezon, jaki do tej pory miałam w mojej karierze. Mam jednak do siebie pretensje o kilka biegów, na przykład o ten z halowych mistrzostw Europy. Zawsze jest jeszcze coś do poprawienia i urwania. Nie zamierzam więc kończyć startów. Praca pod igrzyska będzie bardzo ciężka. A co to da? Na pewno znów będziemy walczyć o jak najwyższe cele. To nie tak, że będę coś odpuszczać. O niektórych sprawach zadecydujemy pewnie dopiero na miejscu. Zobaczymy, jak będzie wyglądał plan startów. Jest nie tylko nasza sztafeta, ale jeszcze sztafeta mieszana oraz starty indywidualne. Będziemy pracować nad tym, żeby to wszystko zgrać i żeby było dobrze. Może będzie potrzeba, żeby odpuścić bieg indywidualny na rzecz sztafetowego?

Na ostatnich mistrzostwach świata biegała Pani wszystko. Był więc jeden start za drugim...